Brusselse politiecommissaris vecht schorsing aan bij Raad van State

Brussel - De Brusselse politiecommissaris Pierre Vandersmissen vecht zijn tijdelijke schorsing wegens de twijfels die gerezen zijn over zijn optreden tegen een burger die illegaal traangas in zijn bezit had, aan voor de Raad van State. Dat meldt de krant Le Soir zaterdagavond.

Volgens de advocaat van Vandersmissen is er een procedurefout begaan. Zo werd de commissaris niet gehoord voor hij geschorst werd.

Uit beelden die gemaakt zijn tijdens een betoging voor een betere gezondheidszorg op 13 september is te zien hoe een burger illegaal traangas gebruikt tegen een betoger en commissaris Vandersmissen lijkt te laten begaan. Hij maakt slechts een gebaar, maar grijpt ogenschijnlijk verder niet in. Op 24 september werd Vandersmissen, die directeur interventies is bij de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, op basis van die beelden geschorst.

Zijn schorsing duurt zolang het administratief onderzoek tegen hem loopt dat door Brussels burgemeester Philippe Close werd aangevraagd. De korpschef van de Brusselse politie nam de beslissing over de schorsing bij wijze van ordemaatregel.

Het onderzoek moet uitwijzen of commissaris Vandersmissen fout heeft gehandeld. Indien er fouten gemaakt zijn, zal dat onmiddellijk leiden tot een disciplinair onderzoek.