Boris Johnson belt met Macron en blijft werken aan akkoord over Brexit terwijl deadline snel nadert

De Britse eerste minister Boris Johnson wil alles in het werk blijven stellen om met de Europese Unie een handelsakkoord te bereiken. Dat heeft hij zaterdag nog eens herhaald tijdens een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron. Over enkele dagen verloopt de deadline die Johnson zelf had gesteld voor de onderhandelingen.

Volgens een woordvoerder van Johnson heeft hij tegen Macron gezegd dat “een akkoord het beste is voor beide zijden”. Maar zelfs als de gesprekken mislukken, kan van een verlenging van de huidige transitieperiode, die op 31 december afloopt, geen sprake zijn, zei Johnson ook. Nog tot eind dit jaar blijft het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken van de Europese douane-unie en de interne markt, ook al is het land geen EU-lidstaat meer. Komt er geen akkoord tussen het VK en de EU over de bilaterale handels- en andere relaties vanaf 2021, dan dreigt de ‘economische brexit’ voor een schok te zorgen aan beide zijden van het Kanaal.

Om een akkoord tegen eind dit jaar goedgekeurd te krijgen, moeten de onderhandelingen ten laatste over enkele weken afgerond kunnen worden. Johnson heeft echter zelf 15 oktober als deadline gesteld, wanneer de Europese leiders in Brussel samenkomen voor een Europese top. Dat is over slechts vijf dagen.

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen lopen allesbehalve vlot. De regels voor staatssteun, de mogelijkheid om geschillen te beslechten en visserij zijn de belangrijkste knooppunten. Bovendien startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen het VK omdat het zijn verplichtingen die voortvloeien uit het brexit-akkoord van eind 2019 niet zou naleven. Verwacht wordt echter wel dat als er een nieuw handelsakkoord wordt bereikt, deze procedure begraven zal worden.