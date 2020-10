CROKY CUP. Waasland-Beveren en RWDM kennen geen problemen, Deinze sneuvelt tegen Thes Sport

Zondag komt onder meer OH Leuven nog in actie. De Leuvenaars gaan op bezoek in Knokke (eerste nationale).

Waasland-Beveren kent geen probleem met KFC Sparta Petegem

Trainer Hayen moest met Leuko, Sinani, Mandjeck, Wiegel en Vukotic, vijf spelers missen. Op het halfuur opende de thuisploeg de score met een fraai afstandsschot van Heymans in de rechter winkelhaak. Blancke probeerde het aan de overzijde, maar Jackers kon redding brengen. Frey miste voor rust een kans van dichtbij voor de thuisploeg. Dezelfde Frey verdubbelde kort na rust de score. De thuisploeg ging op zoek naar een derde treffer maar de bezoekers probeerden de aansluitingstreffer te scoren met een poging in de korte hoek van Basyn. Frey zorgde uiteindelijk met een tweede doelpunt van de avond voor de eindstand.

Waasland-Beveren: Jackers, Mertens (64’ Verreth), Schoonbaert (89’ Gamboa), Wuytens, Vukcevic, Bertone, Schryvers, Heymans, Efford (77’ Bizimana), Frey, Albanese.

KFC Sparta Petegem: Vandenbossche, Serpieters, De Wulf, Vande Velde, Van Steenkiste, Vanborm R., Ameys, Blancke (72’ Swennen), Vanborm A. (84’ Van Den Berghe), Berwouts (64’ Basyn), Joye.

Doelpunten: 30’ Heymans 1-0, 53’ Frey 2-0, 85’ Frey 3-0

Geel: 12’ Joye, 15’ Vukcevic, 61’ Frey

Scheidsrechter: Stove

Toeschouwers: 850

Deinze sneuvelt tegen Thes Sport

KMSK Deinze heeft de vijfde ronde van de Croky Cup niet overleefd. De 1B-club verloor zaterdagavond na verlengingen met 3-1 bij Thes Sport, de koploper in eerste nationale. Battista (30.), Stefani (107.) en Vaesen (118.) zorgden voor de Limburgse doelpunten. Voor Deinze had De Schutter (90.) al maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd verlengingen uit de brand kunnen slepen.

Deinze is de tweede profclub die uitgeschakeld is in de Croky Cup. In de vierde ronde verloor Lierse Kempenzonen al met 2-1 bij Olympic Charleroi (eerste nationale).

RWDM neemt eenvoudig eerste horde

RWDM heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in zijn eerste wedstrijd van de Croky Cup van het seizoen. De Brusselaars hielden met een 1-8 zege schietoefeningen in Rochefort (derde nationale).

Voor RWDM was er een hattrick van de dinsdag van Eupen overgekomen Rocha. Walbrecq en Lavie pikten ook twee doelpuntjes mee, Senekaku scoorde één maal.

Bleek Rupel Boom knikkert verdienstelijk City Pirates uit de beker

City Pirates is er in eigen huis niet in geslaagd om de vijfde ronde van de Beker van België te overleven. Tegen Rupel Boom, dat een reeks hoger speelt, lagen de Merksemnaren zeker niet onder. Ernst zorgde zelfs voor de voorsprong. Nzinga hing de bordjes echter snel weer in evenwicht en de ingevallen Mrani zorgde voor de 1-2. Bij de bezoekers slikte Fabio Polizzo nog rood, maar de zege kwam niet meer echt in gevaar. Rupel Boom mag zich zo opmaken voor een duel tegen een eersteklasser, terwijl City Pirates vol op de competitie mag focussen.

Uiteraard wilde Rupel Boom nog eens gaan stunten tegen een eersteklasser, zoals dat nog het geval was eind oktober 2011, toen op het veld van Anderlecht. Maar dan moesten De Steenbakkers wel eerst voorbij het in de competitie kwakkelende City Pirates, dat nul op zes boekte. Nog slechter dan Rupel Boom, dat aan een op zes zit. Maar laat nu net de Merksemnaren goed op dreef zijn in de beker, én het besef dat ze in Jef Mermans ook wel aasden op een vette kluif in de volgende ronde. Het zou wat zijn voor de piraten. Maar een sinecure of zaterdagavondwandeling was wat anders. Spanning troef alvast in Merksem, waar wijlen de grote Jef Mermans nu zeker wat graag op de tribunes had gezeten.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Rupel Boom zette snel hoog druk en Augustynen knalde al een keer naast de kooi Schrauwen. Maar City Pirates onder de indruk van de eerstenationaler? Zeker niet. Je eigen spel spelen, coach Kevin Van Haesendonck zal het er wel hebben ingeramd vooraf. Ernst mikte echter hoog over. Rupel Boom – individueel beter, maar ook iets te zelfzeker en dit City Pirates wat onderschattend - claimde de bal en City Pirates loerde wat graag op een uitbraak via vooral Omeruo. Op het halfuur kopte Matarrese naast de kruising. Maar echt veel kansen zag een druilerig en eindelijk eens degelijk bezocht Jef Mermans zeker niet. Wel een City Pirates dat onbevangen speelde. En Ernst die met een pegel zoals de aanvallende middenvelder dat goed kan voor de 1-0 zorgde. Net Dominique Ernst, die nog wat had recht te zetten na zijn korte en allerminst memorabele passage in Boom. De thuisploeg putte er alvast nog meer vertrouwen uit, al was het ook af en toe alle zeilen bijzetten achterin bij de Merksemnaren. Even hing zelfs de 2-0 in de lucht toen diezelfde Ernst opportunistisch uithaalde vanuit een wel erg scherpe rechterhoek en even aan lokale onsterfelijkheid moet hebben gedacht. Maar zo hard moest het thuispubliek niet van stapel lopen, zeker niet tegen een uitgekookt Rupel Boom, dat tot dan evenwel nog niet echt veel had laten zien. City Pirates in een zetel dus. Voor even toch, want Luca Polizzi haalde uit, Schrauwen loste en Nzinga was er als de kippen bij voor de 1-1. Alles te herdoen dus. Rupel Boom had alvast zin in de 1-2 nog voor de rust, terwijl City Pirates het allemaal even onderging.

Na de rust eerst een nieuwe studieronde, tot Ernst Van Den Bogerd diep stuurde. De aanvoerder van City Pirates verslikte zich echter in de bal oog in oog met Deloose. Meteen nadien een dubbele wissel bij de bezoekers, die echt geen zin hadden in een lange avond in Merksem. Maar dan moest het spel wel beter, en dat wist Rupel Boom als favoriet maar niet op de mat te brengen. Te traag, te weinig ideeën én quasi niet efficiënt voor het doel van Schrauwen. Coach Greg Vanderidt moet het ook hebben gezien en greep dus in. En de T1 van de bezoekers kreeg meteen zijn gelijk. De ingevallen Mrani knalde twee keer en Schrauwen werd kansloos van kortbij gefusilleerd. Toen slikte Fabio Polizzi zijn tweede geel en dus rood. Bijsturen voor Rupel Boom én nieuwe kansen voor City Pirates. Benieuwd of die fase nog een kantelmoment zou gaan worden. Schrauwen hield zijn team met een wereldsave alvast in de match, terwijl Matarrese nog eens naast kopte. De twintig minuten van de waarheid waren alleszins aangebroken voor City Pirates, dat ook een dubbele wissel doorvoerde. Alles of niets, met zelfs Schrauwen die mee ging koppen. Maar zelfs tegen tien man was het vat wat af bij de Merksemnaren, die op een verdienstelijke cup kunnen terugblikken en nu vol op het werk in de competitie kunnen vooruitblikken.

Doelpunten: 30’ Ernst 1-0; 36’ Nzinga 1-1; 61’ Mrani 1-2