Roberto Martinez blikt vooruit op duel tegen Engeland: “Beslissing over groepswinst valt pas in november”

De Rode Duivels kunnen in Engeland al een serieuze optie nemen op groepswinst in de Nations League. Als ze winnen, nemen ze een voorsprong van vijf punten met nog drie wedstrijden te spelen.

“Ik geloof niet dat de groep zelfs met Belgische winst beslist zal zijn”, aldus Martinez. “De beslissing zal pas in november met de thuiswedstrijden tegen Engeland en Denemarken vallen. Denemarken is heel sterk op verplaatsing. Ik volg Kevin De Bruyne dat Engeland een sterk team is. De Engelsen kunnen het EK of WK winnen. Ik ben sinds 1995 in Engeland. Ik zie hoe de jongeren het steeds beter doen. Hun bondscoach Gareth Southgate is dat goed aan het managen. Het is een kwestie van tijd alvorens ze een trofee in de lucht steken.”

Martinez is vertrouwd met Wembley, waar zondag om 18 uur wordt afgetrapt. “Ik heb goede herinneringen aan Wembley. Ook als er geen volk is, is het nog een iconisch stadion. Het is wel spijtig dat er geen volk is. Maar er is niet veel aan te doen. We vechten met zijn allen tegen één vijand. Ik ben wel blij dat we kunnen voetballen.”

Tot slot was er nog lof voor Romelu Lukaku, de spits die vanavond in afwezigheid van Hazard en Mertens meer dan ooit de aanval zal moeten dragen. Lukaku mislukte wel bij Manchester United. “Je kan zeggen van Romelu wat je wil maar hij heeft altijd gescoord. Je kunt hem op zijn zwakke punten pakken maar dat is geen goed idee. In Inter is hij ongelooflijk gegroeid, het beste debuutseizoen ooit. Hij heeft veel ervaring opgedaan. We zagen het jongste jaar ook een grote verandering in maturiteit. En weet je wat zo sterk is: hij wil nog altijd verbeteren.”

