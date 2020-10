Zeker 17 mensen zijn zondag in Thailand om het leven gekomen toen een bus aangereden werd door een trein. Nog eens 30 mensen raakten gewond bij het ongeval. Volgens de eerste berichten werd de bus ten zuiden van Bangkok aan een overweg gegrepen door de trein. In de bus zaten zowat 60 mensen, die op weg waren naar een boeddhistische ceremonie in de provincie Chachoengsao.