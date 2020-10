Zware industriebrand bij Belcroom in Roeselare, stad vraagt om ramen en deuren gesloten te houden

Roeselare - Er is zondagmorgen een zware brand aan de gang in de firma Belcroom langs de Kachtemsestraat in Roeselare. Het stadsbestuur vraagt om preventief alle ramen en deuren dicht te houden.

De brand is zondagmorgen rond 4 uur uitgebroken. De oorzaak van de brand is momenteel nog onduidelijk. De brandweer van de zone MidWest is massaal ter plaatse en heeft de handen vol met de bluswerken.

De buurt rond de Kachtemsestraat en de Zwaaikomstraat is afgezet voor het verkeer. Er vielen geen slachtoffers. Het stadsbestuur van Roeselare kondigde zondagmorgen de gemeentelijke fase van het rampenplan af. Preventief wordt gevraagd om alle ramen en deuren dicht te houden.