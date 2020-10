Arts van Amerikaanse president: “Trump niet langer besmettelijk en symptomen zijn verbeterd”

De Amerikaanse president Donald Trump wordt niet langer beschouwd als iemand die anderen kan besmetten met het coronavirus. Dat heeft zijn arts Sean Conley zaterdag meegedeeld. Hij zou ook klaar zijn voor een intense campagne in de laatste weken voor de presidentsverkiezingen.

Trump testte negen dagen geleden positief, maar zijn arts Sean Conley kondigde aan dat hij niet langer besmettelijk is. “Ik ben blij vanavond aan te kondigen dat de president gelet op de huidige erkende standaarden niet langer een overdrachtsrisico voor anderen vormt”, zei Conley in een mededeling. De arts van Trump deelde mee dat Trump aan alle criteria van het belangrijkste Amerikaanse federale agentschap op vlak van gezondheidszorg voldoet om zijn quarantaine op een veilige manier stop te zetten.

Volgens de mededeling van Conley hebben tests uitgewezen dat “er geen aanwijzingen van actieve vermenigvuldiging van het virus meer zijn” en dat de virale lading bij Trump “vermindert”. “De president heeft geen koorts en de symptomen zijn verbeterd”, voegde hij toe.

Toespraak voor aanhangers

Trump, die na zijn besmetting drie dagen in het ziekenhuis verbleef, hield zaterdag vanop het balkon van het Witte Huis een kwartier durende toespraak voor honderden aanhangers. In de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen van 3 november trekt hij vanaf volgende week opnieuw op campagne. En dat is tegen een hels ritme, Maandag wordt hij in Florida verwacht, dinsdag in Pennsylvania en op woensdag in Iowa.