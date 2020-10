Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten: “Ik ben zeker: de kerncentrales sluiten in 2025”

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft bevestigd dat de kerncentrales tegen 2025 sluiten. In één adem belooft ze dat de energiefactuur van de Belg desondanks zal dalen.

In de plaats wil ze inzetten op duurzame energie zoals windmolens die volgens haar onze nationale trots moet worden naast chocolade en bier. “We zijn wereldwijd de nummer vier op vlak van windmolens op zee. We zijn daar écht sterk in.” Van der Straeten pleit ook voor een betere opslag van elektriciteit en een betere samenwerking met onze buurlanden. De energieminister laat in het interview ook weten dat België wel enkele gascentrales nodig heeft, maar alleen maar voor de transitiefase.

Energiefactuur naar beneden

Haar tweede grote prioriteit. De bestrijding van energiearmoede. Een op vijf Belgen kan zijn energiefactuur niet betalen. “Mijn engagement is duidelijk: de factuur moet naar beneden. Vandaag lijkt die wel een tweede belastingbrief. Wist u dat het grootste deel taksen en heffingen zijn? Dat is niet logisch.” Volgens Van der Straeten hoeft de verduurzaming van onze energiebronnen niet automatisch te betekenen dat de factuur ook de lucht in zal gaan.