Verpleegster deelt pakkend verhaal over dankbare coronapatiënt: “De tranen lopen over onze wangen”

Een Nederlandse verpleegster heeft op haar Twitteraccount gedeeld hoe een Covid-patiënt voor wie ze wekenlang heeft gezorgd haar uitgebreid heeft bedankt. “Hij prijst me huilend de hemel in. De tranen lopen bij ons beiden over de wangen. Ik vind het heftig.”

“Patiënten die beademd zijn of langer dan 48 uur op onze intensive care hebben gelegen worden door ons gebeld om terug te komen op de nazorgpoli. Vorige week belde ik één van de Covidpatiënten waar ik intensief voor heb gezorgd. Ik had vijf weken voor hem gezorgd. Vier diensten van 12 uur per week. En nu had ik HEM aan de lijn in plaats van zijn vrouw. Hij is een paar maanden thuis en ik nodig hem uit op de nazorgpoli . Hij vraagt of *mijn naam* er die dag ook is en ik vertel hem dat IK dat ben....”, schrijft ze over het begin van het emotionele telefoongesprek.

Patiënten die beademd zijn of langer dan 48 uur op onze IC hebben gelegen worden door ons gebeld om terug te komen op de nazorgpoli. Vorige week belde ik één van de COVID patiënten waar ik intensief voor heb gezorgd. Een draadje... ?? (foto van Google ??) pic.twitter.com/bkwhTU9Bc3 — About a (Intensive Care) Nurse (@aboutanurse) October 10, 2020

“Aan de andere kant van de lijn wordt het stil. En dan hoor ik huilen, van die dikke onhoudbare snikken. En dan loopt hij weg van de telefoon. Als hij terugkomt begint hij... ik heb het niet meteen in de gaten maar hij leest voor uit het dagboek dat zijn familie heeft bijgehouden.”

“Het is een 14 pagina’s lang dagboek verteld hij, en ik hoor de bladzijden omslaan. De ene na de andere quote (van of over mij) komt voorbij. Soms moet hij even stoppen en prijst hij me huilend de hemel in. De tranen lopen bij ons beide over de wangen. Ik vind het heftig.

Aan het einde van het gesprek vraagt hij hoe t met mijn kinderen gaat, of hun kapsels weer netjes zijn (ik had zijn vrouw verteld dat ik het had geprobeerd, niet gelukt) en we lachen hard. Zijn baard (die ik had afgeschoren) is weer aangegroeid.” Over een maand ontmoeten de verpleegster en de herstellende patiënt elkaar.