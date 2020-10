De moderne mens ontwikkelt zich sneller dan ooit in de afgelopen 250 jaar

Het menselijke lichaam evolueert nog steeds. En sneller dan ooit in de afgelopen 250 jaar, blijkt uit nieuw onderzoek. Australische wetenschappers zeggen dat alle mensen tegen eind deze eeuw drie in plaats van twee slagaders zullen hebben in de onderarm.

Nee, we zien er nog niet totaal anders uit en kunnen niet plots drie meter hoger springen dan twee eeuwen geleden. Maar het menselijke lichaam evolueert wel degelijk. En sneller dan we denken.

Dat zie je voorlopig het best aan de slagaders in onze onderarm. “Bij de ontwikkeling in de baarmoeder hebben alle embryo’s een derde slagader in de onderarm. Tot nu verdween de derde slagader, de middenslagader, zodra de twee andere slagaders zich ontwikkelen. Maar bij steeds meer mensen verdwijnt die middenslagader niet, zodat iemand alle drie de slagaders kan hebben”, zegt professor Teghan Lucas van de Australische Flinders University in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Anatomy.

“Een derde van de mensen heeft vandaag al die drie slagaders in de onderarm. In 1880 was dat nog maar een op tien.” De wetenschappers zijn alleszins verrast door hun eigen onderzoek. “Ons onderzoek toont aan dat de moderne mens zich sneller ontwikkelt dan ooit in de afgelopen 250 jaar.”

De middenslagader Foto: Professor Maciej Henneberg

Positieve evolutie

“Deze toename zou het gevolg kunnen zijn van mutaties van genen die betrokken zijn bij de mediane slagaderontwikkeling of gezondheidsproblemen bij moeders tijdens de zwangerschap, of beide. Als deze trend doorzet, zal een meerderheid van de mensen tegen 2100 een mediane slagader van de onderarm hebben.” De derde slagader biedt alleszins op natuurlijke wijze voordelen voor de gezondheid van de mens. “De bloedtoevoer verhoogt en de slagader kan worden gebruikt als vervangader bij chirurgische ingrepen in andere delen van het menselijk lichaam.

Nog meer evolutie van het lichaam

Volgens de onderzoekers kun je de evolutie van het menselijke lichaam ook nog aan verschillende andere zaken merken. Zo worden steeds meer baby’s geboren zonder of met minder wijsheidstanden omdat onze gezichten korter en smaller worden omdat we beter voedsel kunnnen verwerken.