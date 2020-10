Twijfels over laag coronarisico in vliegtuig: “Besmetting tijdens vlucht is reëel gevaar”

De KU Leuven en de TU Delft zetten grote vraagtekens bij de positieve coronacijfers die luchtvaartkoepel IATA en vliegtuigbouwers Airbus, Boeing en Embraer vrijdag presenteerden. “Hoe meer mensen langere tijd dicht op elkaar zitten in een krappe ruimte, hoe groter het risico volgens de wetenschappers is. Dat geldt dus ook in volle vliegtuigen.”