Margot Cloet (Zorgnet Icuro): “Een tweede lockdown is niet veraf”

“Een tweede lockdown is niet veraf”, waarschuwt Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro in ‘De zevende dag’. “Als de cijfers zo blijven stijgen, zal de zorg het op een bepaald moment niet meer halen.” Volgens Erika Vlieghe is het land op weg naar rood op de coronabarometer waar we nog op aan het wachten zijn. Zij noemt de huidige curve angstaanjagend.

“Het aantal patiënten is op een week tijd verdubbeld in de Brusselse ziekenhuizen”, bevestigt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel in ‘De zevende dag’. Volgens Noppen zitten de Brusselse ziekenhuizen op het randje van fase 1 B, met gigantische druk op het personeel en met grote gevolgen voor de reguliere zorg. In fase 1B zal het ziekenhuis 50% van de erkende bedden op intensieve zorgen met intensief karakter en vier maal dit aantal in erkende bedden op gewone verpleegafdelingen reserveren voor de behandeling Covid-19-patiënten. Het aantal hospitalisaties blijft toenemen. In de ziekenhuizen zijn de voorbije week gemiddeld elke dag 119 mensen opgenomen, een stijging met 66,7 procent. Er liggen momenteel 1.257 mensen in het ziekenhuis, onder wie 226 op intensieve zorgen.

Volgens Cloet zal het nodig zijn om gepensioneerde verplegers terug te roepen of mensen uit andere sectoren zoals de evenementsector in te schakelen in bijvoorbeeld omkadering. “De eerste contacten zijn alvast gelegd.” Cloet wil alleszins nog een aantal verstrengingen in de maatschappij. Ze kijkt daarvoor onder andere naar het onderwijs.

Marc Noppen is geen voorstander van verdere verstrengingen. Hij wil mensen nog beter de regels laten naleven. Hij wil daarom nog meer mensen informeren omdat veel mensen nog niet genoeg geïnformeerd zijn.