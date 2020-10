Huwelijksfeest uitgesteld na ongeval met oldtimerbus, bruid in shock

Gistel - In Gistel heeft een bruidspaar het huwelijksfeest noodgedwongen moeten uitstellen, nadat zijn oldtimerbus in de gracht belandde.

Het koppel was met enkele familieleden op weg naar de feestzaal, toen het in de Groenestraat plots fout liep. De bestuurder van de oldtimerbus verloor om nog onduidelijke reden de controle over het stuur, waardoor het voertuig in de gracht belandde.

Drie mensen raakten gewond en werden ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De bruid was in shock, het huwelijksfeest werd uitgesteld. Takeldienst Degrave uit Middelkerke kwam ter plaatse om de oldtimerbus uit de gracht te takelen.