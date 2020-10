Mieke Vogels (Groen): “De coronacrisis maakt duidelijk hoe fout wij bezig zijn met senioren”

Bij de top van Groen zijn ze nog karig met commentaar en een zeer verongelijkte Kristof Calvo is nog niet in stemming voor een interview. Oud-voorzitter Mieke Vogels is dat wel, zoals altijd eigenlijk. Honderduit praat ze over de langste nacht van Groen en in één ademteug door krijgen Wouter Beke (CD&V) en Margot Cloet van Zorgnet-Icuro ervan langs voor het beleid in de woonzorgcentra: “Ik kan daar zó kwaad van worden.” De grijze grande dame van Groen is gelukkig nog niet mild geworden.