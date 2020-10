Auto rijdt woonkamer binnen in Galmaarden

Galmaarden - In Galmaarden is een bestuurder zondag met zijn auto door de gevel van een woning gereden. Hij belandde in de living. De bestuurder en de bewoners bleven ongedeerd. De brandweer heeft het pand onbewoonbaar verklaard.

Het ongeval gebeurde in de Molenstraat in Vollezele, een deelgemeente van Galmaarden. Een bestuurder verloor rond 8.30 uur in een bocht de controle over het stuur en reed tegen de gevel van een woning. De terreinwagen kwam tot stilstand in de living.

De bewoners waren thuis en verwittigden de hulpdiensten. Zij bleven ongedeerd, net als de bestuurder. Het huis raakte zwaar beschadigd. Wegens instortingsgevaar werd de woning onbewoonbaar verklaard. In afwachting werden de muren gestut.