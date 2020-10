Gouverneur Cathy Berx: “Beperk ook op restaurant tafels tot vier personen en ban supporters bij sportevenementen”

Antwerps gouverneur Cathy Berx pleit voor het bannen van supporters bij sportevenementen en zou ook graag op restaurant de tafeltjes beperkt zien tot vier personen.

De coronacijfers blijven dan ook dramatisch stijgen. Volgens de recentste cijfers van Sciensano werden er in de week van 1 tot 7 oktober gemiddeld 3.749 besmettingen per dag bevestigd, een stijging met 89 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Op woensdag 7 oktober werden zelfs 6.083 besmettingen vastgesteld.

“Angstaanjagend”, zo omschrijft infectiologe Erika Vlieghe de recentste cijfers in De Zevende Dag. Maar tegelijk relativeert ze een klein beetje. “Het gaat wel wat trager dan in maart. Maar we mogen niet wachten tot de cijfers verder optrekken.”

Met deze cijfers lijken strengere maatregelen bijna onvermijdelijk. “Verstrengingen zijn nodig om onderwijs en economie - los van vrije tijd - te borgen”, zegt Berx. “We hebben nooit de optelsom gemaakt van alle versoepelingen samen. Ik zou oproepen om nauwe contacten te beperken tot uw huisgenoten en uw lief, maar hou daarbuiten afstand.”

Kleinere tafels, geen supporters

Daarnaast houdt ze een pleidooi om ook in restaurants de tafeltjes te beperken tot vier personen - vandaag zijn dat er tien - en om alle sportevenementen te laten plaatsvinden zonder supporters. “Alle kantines en douches gaan dicht. In Nederland heeft men dat ook duidelijk gezegd.”

“We moeten daar minstens over nadenken”, zegt Vlieghe. “Op een lockdown heerst een taboe. Nooit meer zegt iedereen, maar je kan niet de kool en de geit sparen.”

Matthias De Caluwe, de topman van Horeca Vlaanderen, begrijpt niet “waarom de horeca de prijs moet betalen voor de andere versoepelingen.” Hij wil dat cafés en restaurants op gelijke voet behandeld worden. “Waarom niet overal tafeltjes met zes personen toestaan?”

Ondertussen is het stilaan opnieuw alle hens aan dek in de ziekenhuizen en woon-zorgcentra. “De uitval in personeel neemt toe”, zegt Margot Cloet van zorgnet Icuro . “Als we niet snel ingrijpen om het virus in te dijken, vrees ik dat de zorg het niet meer zal kunnen houden.”

Cloet pleit ervoor om mensen uit de grote groep tijdelijke werklozen - onder meer in de evenementensector - in te schakelen, net als gepensioneerden uit de zorgsector, om bijvoorbeeld te helpen bij logistieke taken.

