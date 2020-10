Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) sluit lockdown niet uit: “Ik kan niks garanderen. Het wordt een moeilijk najaar”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zei op ‘VTM nieuws’ dat hij een lockdown niet uitsluit. “Het wordt een moeilijk najaar. De dagen worden korter, donkerder en kouder. En we kunnen nu niet uitkijken naar de lente of de zomer zoals in maart.”

“Hoe strenger en voorzichtiger we nu zijn, hoe minder drastisch de volgende stappen”, aldus Vandenbroucke. Op de vraag of er een nieuwe lockdown zit aan te komen nu de coronacijfers dramatisch hoog zijn, antwoordde hij: “Ik kan niks garanderen. Het enige wat ik wel kan garanderen, is dat als we het samen aanpakken en hetzelfde zeel trekken, we de meeste kans hebben om te bereiken wat we willen bereiken: de scholen open houden, de bedrijven laten werken en zorgen dat de ziekenhuizen het aankunnen.”

Hij voegde eraan toe dat afstand houden voorlopig het allerbelangrijkste blijft en waar dat niet kan een mondmasker gedragen moet worden. “Het wordt een moeilijk najaar. De dagen worden korter, donkerder en kouder. We kunnen nu niet uitkijken naar de lente of de zomer zoals in maart.”

De SP.A’er verklaarde ook nog dat lokale overheden waar nodig ook strengere maatregelen kunnen afkondigen. “In Vlaanderen moeten ze, waar nodig, nadenken over strengere maatregelen dan de nationale minimumeis. Gouverneurs en burgemeesters kunnen zulke beslissingen nemen.”

De minister riep ook de jongeren op om mee aan datzelfde zeel te trekken, al gelooft hij dat zeer velen onder hen de maatregelen echt volgen. “We hebben 2.000 bedden voor intensieve zorgen in ons land. Ook voor jonge mensen moet die capaciteit bewaakt blijven.” Hij gaf daarbij de voorbeelden van een jonge basketbalspeelster die geblesseerd raakt of een jongere die zwaar verbrand is en het feit dat die ook willen revalideren of de nodige plastische chirurgie krijgen. “Om die capaciteit van de bedden te bewaren, mogen er niet te veel besmettingen zijn.”

“Nederland zit compleet in de patatten”

Er wordt momenteel ook nagedacht over de manier waarop verschillende soorten coronatests kunnen worden gecombineerd. Ons land zet sterk in op de zogenaamde PCR-tests. De testcapaciteit ligt al hoog en wordt nog uitgebreid. Bij die PCR-tests komt het resultaat trager terug van het lab, maar de tests zijn wel preciezer.

In tegenstelling tot ons land hebben meerdere buurlanden ook al miljoenen sneltests besteld. Die gaan uiteraard sneller, maar de resultaten zijn minder zeker. Bovendien mag België bij het bepalen van zijn strategie Nederland niet als gidsland nemen, waarschuwt Vandenbroucke. “Nederland zit compleet in de patatten met zijn PCR-testcapaciteit en is daarom overgeschakeld op sneltests.”

Toch wordt momenteel nagedacht over een “en-en-verhaal”, waarbij dus de PCR-tests en de snelle antigeentests kunnen worden gecombineerd, maar ook bijvoorbeeld speekseltests, die het mogelijk maken een grote groep te testen.

Herfstvakantie

Met de herfstvakantie in het verschiet, roept de minister potentiële vakantiegangers op gebruik te maken van de website www.info-coronavirus.be. Daar is uitleg terug te vinden over landen waar je naartoe kan reizen, met de daar geldende voorwaarden, al benadrukte Vandenbroucke dat je ook daar steeds de afstandsregels best respecteert.

