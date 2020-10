Twee kabinetsmedewerkers van Vlaams minister Bart Somers hebben positief getest op Covid-19. Dat heeft Somers verteld tijdens een videogesprek in ‘Wakker op Zondag’ op ATV. Iedereen werkt nu zo veel mogelijk van thuis, ook hijzelf. Helemaal in quarantaine is hij niet: “Ik heb geen hoog risico-contact gehad. Als ik buiten kom, draag ik zo veel mogelijk een mondmasker en ik beperk mijn contacten tot de noodzakelijke.”