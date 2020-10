Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “Ik hoop dat we kunnen samenwerken met N-VA, als één Vlaams front”

De nieuwe federale regering mag zich aan stevige tegenwind verwachten vanuit de oppositie, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zondag. “En ik hoop dat we daarvoor kunnen samenwerken met N-VA, als één Vlaams front”, aldus Van Grieken in De zevende dag.

Vlaams Belang laat sinds de formatie van de nieuwe federale regering meer en meer van zich horen. De boodschap? Dit is niet de regering waar de Vlamingen voor gestemd hebben in mei vorig jaar. Vooral het feit dat er geen Vlaamse meerderheid is, zint de partij niet. Voorzitter Tom Van Grieken belooft dan ook hevige oppositie.

“Verliezers verbonden”

In De zevende dag spaarde hij zijn kritiek alvast niet. Op de oproep van premier Alexander De Croo (Open VLD) bijvoorbeeld om meer verbindend te gaan werken en minder te polariseren. “Ik voel mij daar niet door aangesproken, neen”, zei Van Grieken. Hij vindt dat een hypocriete houding van de regeringspartijen. “Het enige wat zij verbonden hebben, zijn alle verliezers van de verkiezingen.”

Hij pikt het niet dat zijn kiezers “als leprapatiënten behandeld worden” door de regeringspartijen. Hij belooft dan ook oppositie te voeren tegen het “linkse cultuurmarxisme van de regering”, waar Groen-minister Petra De Sutter volgens hem de verpersoonlijking van is.

LEES OOK. Nieuwe regering wil de meest vermogende Belgen een extra duit in het fiscale zakje laten doen, maar zo simpel is dat niet

Migratie

Een stokpaardje van Van Grieken: het terugkeerbeleid. “Elke huismoeder zal u bevestigen: dweilen kan pas wanneer de kraan toegedraaid is. En op dat vlak kan het echt niet moeilijk zijn om beter te doen dan (gewezen N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie, nvdr) Theo Francken. Slechts 18 procent van de asielzoekers werd toen teruggestuurd. Maar ik denk toch dat Sammy Mahdi (CD&V-staatssecretaris voor Asiel en Migratie in de nieuwe regering, nvdr) nog slechter gaat doen. De regering wil niet dat illegalen en uitgeprocedeerden actief opgespoord worden. Waar ga je ze dan vinden? Zo gaan die cijfers zeker niet omhoog.”

Over het minimumpensioen dat opgetrokken wordt naar 1.500 euro had Van Grieken wel lof. “Maar onze bezorgdheid is wie het gaat financieren. We zien dat de schuld doorgeschoven wordt naar de volgende generaties Vlamingen. Onder N-VA moest iedereen langer werken, maar er was wel de hoop om met een zwaar beroep sneller met pensioen te mogen. Ook die is nu weggevallen.”

LEES OOK. In 6 minuten afgerekend met De Wever, gebroken ego’s en een Libanees buffet: de eindspurt naar Vivaldi

Vlaams front vormen

Of hij de regering kan doen vallen, wil Van Grieken niet gezegd hebben. “Dat weet ik niet. In het verleden heb ik wel af en toe een project gehad. Toen ik eraan begon met het Marrakech-pact geloofde ook niemand dat we de regering zouden kunnen doen vallen.”

Dat hij samen met N-VA stevig tekeer wil gaan in de oppositie, daar is hij wel van overtuigd. “In het federaal parlement ben ik ervoor gewonnen om elkaar geen vliegen af te pakken maar samen te werken en een Vlaams front te vormen. Maar dan gaat N-VA wel eerst aan introspectie moeten doen. Als ik meneer De Roover (N-VA-fractieleider Peter De Roover, nvdr) bezig hoor over mijn parlementsleden, dat ze analfabeten zijn bijvoorbeeld, dat vind ik wel heel erg.”