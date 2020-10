Vlaamse infectioloog woont en werkt al vijf jaar in VS: “Jullie scholen heropenen, was misschien geen goed idee”

Infecties, geneesmiddelen en testfases van geneesmiddelen. We zitten er wat onwennig in te zwemmen, maar voor Lander Foquet is het bekend. De wetenschapper uit het Antwerpse Brecht woont en werkt al vijf jaar in de Verenigde Staten om de effectieve werking van medicijnen af te toetsen. “Toen ik op mijn zesde Jurassic Park zag, wist ik wat ik wilde worden.”

Het zijn hoogdagen voor de nog altijd maar 33-jarige Lander Foquet - spreek uit: Foké. Of zoals hij het de Amerikanen moet duidelijk maken: ok, but with an ‘f’ in front. Hij wordt gesolliciteerd door ...