Prins Charles zette prinses Diana vlak na haar dood voor schut tegen haar broer: “Heel beledigende opmerking”

Na het overlijden van prinses Diana in een Parijse tunnel heeft haar ex-man Charles nog een erg beledigende opmerking over haar gemaakt tegen haar broer. Dat staat te lezen in een nieuw boek over het Britse koningshuis.

Het overlijden van prinses Diana in september 1997 leidde tot een ruzie van formaat tussen haar ex-man, prins Charles, en haar broer Charles Spencer. Dat gebeurde tijdens het regelen van de uitvaart van de prinses.

Een van de twistpunten was dat de broer van Diana niet vond dat haar zoons William (15) en Harry (12) achter haar kist moesten lopen. “Hij wist zeker dat Diana het een vreselijk idee zou vinden om haar zoons dat aan te doen”, schrijft auteur en historicus Robert Lacey (76) in het boek Battle of Brothers. “Hij had dat al gezegd aan Charles.” Zo eindigde een telefoontje met het neergooien van de haak door de broer van Diana “na een erg kwetsende opmerking over zijn zus”. Wat hij precies zei, is niet geweten.

“Prins Charles twijfelde er niet over dat hij de hele route achter de kist moest stappen met zijn zoons”, schrijft Lacey. “Nonkel Charles was het daar niet mee eens. Hij was in naam van zijn familie al kwaad dat het koningshuis de begrafenis gekaapt had, en vooral zijn neefjes achter de kist laten stappen vond hij niet oké.”

Uiteindelijk stapten de broers wel achter de kist aan. Prins Harry zei 20 jaar na het overlijden dat zijn nonkel gelijk had. “Het was heel zwaar voor William en mij. Onze moeder was net dood en ik moest een lange afstand achter die kist wandelen tussen duizenden mensen. Ik denk niet dat je zoiets van een kind mag vragen, wat de omstandigheden ook zijn. Zoiets zou vandaag niet meer gebeuren.”