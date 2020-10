‘Dr. Death’ en ‘Johnny Bananas’: open brief die pleit voor groepsimmuniteit blijkt ondertekend door tal van valse experts

Er was al veel kritiek op de open brief waarin 15.000 artsen uit het Verenigd Koninkrijk zouden pleiten om de coronamaatregelen te versoepelen en voor groepsimmuniteit te gaan, nu blijkt ook dat de brief ondertekend werd door tal van valse experten. Zoals dr. Johnny Bananas, bijvoorbeeld. Of iemand die gestudeerd heeft aan de “universiteit van je moeder”.

De brief haalde deze week veel krantenkoppen, zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten. Tal van wetenschappers hadden al kritiek geuit op de conclusies van de brief en nu heeft onderzoek van Sky News ook nog aangetoond dat heel veel ondertekenaars vals zijn.

Zo is een van de ondertekenaars zogezegd dokter Harold Shipman. Dat is eigenlijk 'Dr. Death’, een arts die eind vorige eeuw werd opgepakt nadat hij tweehonderd van zijn patiënten vermoord had. Nog enkele andere namen: dr. Johnny Bananas en professor Cominic Dummings (naar Dominic Cummings, de hoofdadviseur van premier Boris Johnson). Een andere “dokter” zegt dan weer dat hij gestudeerd heeft aan de “universiteit van je moeder” en nog een andere specialist zijn naam luidt zoals de eerste zin van het liedje ‘Macarena’.

Sky News ontdekte op de lijst ook achttien zelfverklaarde homeopaten en meer dan honderd therapeuten met expertise in massage, hypnotherapie en zelfs Mongoolse keelzang.

Het is niet duidelijk hoeveel van de namen in de lijst met experts van de aangifte nep zijn, maar op de website waar de open brief ondertekend moest worden, kon iedereen zijn naam aan de lijst toevoegen als hij een e-mailadres, woonplaats, postcode en naam opgaf.