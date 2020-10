Twee coronatests “samenkappen” en tegelijk controleren: zo wil overheid capaciteit opdrijven

Tegen het einde van de maand dubbel zo veel Covid-tests kunnen uitvoeren als nu: dat is het voornemen van premier Alexander De Croo (Open VLD). Sneltests zijn daarvoor een deel van de oplossing, maar de regering bekijkt ook klaar voor een andere optie: het samengieten van twee of meer stalen, zodat die maar één keer in de centrifuge moeten.

Gemiddeld 36.000 tests per dag, dat is wat de 96 laboratoria in ons land op dit moment verwerken. Het cijfer zit in stijgende lijn, omdat het aantal besmette patiënten stijgt en dus ook het aantal nauwe ...