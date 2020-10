Experts en politici durven tweede lockdown niet meer uitsluiten: “Het wordt een moeilijk najaar”

Stevenen we af op een nieuwe lockdown? Het scenario lijkt steeds realistischer nu het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijft stijgen en ons land het op één na zwaarst getroffen land van Europa is geworden. Experts zijn het erover eens dat we zo’n lockdown beter vermijden, maar de vraag is maar of dat zal lukken met een moeilijk najaar in het vooruitzicht.