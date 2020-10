Donald Trump zegt immuun te zijn voor coronavirus: “Ik moet me niet in mijn kelder verstoppen zoals mijn tegenstander”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview gezegd dat hij nu immuun lijkt te zijn voor Covid-19. De 74-jarige Trump had op 1 oktober positief getest op het coronavirus.

“Het lijkt erop dat ik immuun ben voor, ik weet het niet, misschien een lange tijd, misschien een korte tijd, misschien voor het leven. Niemand weet het echt maar ik ben immuun”, verklaarde hij tijdens een telefonisch interview met de zender Fox News. “Jullie hebben een president die immuun is (...) die zich niet in zijn kelder moet verstoppen zoals zijn tegenstander”, aldus nog Trump, die verwees naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. De president insinueerde ook dat Biden ziek zou kunnen zijn. Nochtans testte die zaterdag negatief.

De president verwees nog naar zijn immuniteit als een “beschermende glans”. Hij zei ook zich “fantastisch” te voelen. Ook prees hij opnieuw de COVID-behandeling met een experimentele cocktail van antilichamen van het biotechbedrijf Regeneron. Het middel is geen behandelingsmethode, maar een geneesmiddel en een “wonder” dat binnenkort voor iedereen beschikbaar zal zijn, aldus Trump.

Niet besmettelijk

Zijn dokter zei zaterdag dat Trump niet langer wordt beschouwd als iemand die anderen kan besmetten met het coronavirus.

Trump, die na zijn besmetting drie dagen in het ziekenhuis verbleef, hield zaterdag vanop het balkon van het Witte Huis een kwartier durende toespraak voor honderden aanhangers. In de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen van 3 november trekt hij vanaf volgende week opnieuw op campagne. Het ritme oogt intens, met tussenstops in Florida op maandag, Pennsylvania op dinsdag en Iowa op woensdag.