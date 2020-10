Amy Coney Barrett, voorgedragen door Trump voor Hooggerechtshof in VS: “Ik zal kijken naar letter van de wet”

Amy Coney Barrett, de kandidaat van president Donald Trump voor het Hooggerechtshof in de VS, zegt haar politieke overtuigingen buiten beschouwing te zullen laten bij haar werk als rechter. Ze benadrukt in een verklaring dat de rechterlijke macht er niet is om zelf beleid te maken. Dat is volgens haar de taak van gekozen volksvertegenwoordigers.

De streng gelovige katholiek Barrett verschijnt de komende dagen voor de commissie Juridische Zaken van de Senaat. President Donald Trump heeft haar naar voren geschoven om de overleden progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg op te volgen. De Senaat moet die benoeming nog goedkeuren.

De 48-jarige rechter komt maandag voor het eerst aan het woord bij de commissie. Haar vier pagina’s tellende openingsverklaring is al naar buiten gebracht. Ze zal vertellen dat ze van gewezen rechter in het Hooggerechtshof Antonin Scalia heeft geleerd dat rechters moeten kijken naar de letter van de wet en hun eigen voorkeuren buiten beschouwing moeten laten.

Geen politici

Rechtbanken zijn er volgens Barrett niet om een einde te maken aan alle maatschappelijke problemen en alle vormen van onrecht. Rechters moeten volgens haar ook niet op de stoel gaan zitten van politici. “Het publiek moet dat ook niet van rechtbanken verlangen.”

De voordracht van Barrett heeft geleid tot politiek geruzie. Democraten zijn boos dat de Republikeinen van Trump zo kort voor de presidentsverkiezingen nog een rechter voor het leven willen benoemen. De twee partijen verwijten elkaar hypocrisie en gebruiken de kwestie om hun achterban te mobiliseren in de aanloop naar de verkiezingen.

Als de benoeming doorgaat, hebben de rechters die als conservatief worden gezien in het hoogste hof van de VS, een meerderheid van 6 tegen 3. Er lijkt in de Senaat voldoende steun te zijn om Barrett aan te stellen. Daar hebben de Republikeinen 53 van de 100 zetels.