ONZE PUNTEN. Slechts één Rode Duivel kan zich positief onderscheiden

De Rode Duivels hebben zondagavond op de derde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League met 2-1 verloren van een matig Engeland. Daarmee zijn ze ook de leidersplaats in de groep kwijt. Slechts één Rode Duivel kon zich positief onderscheiden en krijgt hoge punten in onze spelersbeoordeling, de overigen kregen niet meer dan 7 op 10.