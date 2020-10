Links op kop bij verkiezingen in Wenen: extreemrechts krijgt klappen

Bij de lokale verkiezingen in de Oostenrijkse deelstaat Wenen ligt de sociaaldemocraat Michael Ludwig, aftredend burgemeester van de hoofdstad, op kop terwijl extreemrechts omlaag duikt. Dat blijkt uit de eerste resultaten van peilingsinstituut SORA.

Volgens die eerste resultaten behaalde SPÖ 41,7 procent (+2,1 procentpunten) en zou de partij kunnen kiezen om een regering te vormen met de conservatieven die 18,7 procent behaalden, of hun coalitie met de groenen voort te zetten (14,6 procent) of om voor de liberalen te kiezen (8,1 procent).

De sociaaldemocraten sloten al uit om de hand te reiken naar extreemrechts, dat verdeeld en bestraft is na het schandaal rond Heinz-Christian Strache. In 2019 was hij de leider van de rechts-populistische FPÖ. Dat jaar kwamen beelden van een verborgen camera naar buiten, die gedraaid waren op het vakantie-eiland Ibiza en aantoonden dat hij vatbaar was voor omkoping. De rechtse regeringscoalitie viel uit elkaar en het kwam tot vervroegde verkiezingen.

De FPÖ duikt 23,3 procentpunten omlaag en zou nog 7,5 procent van de stemmen behalen. Strache richtte een nieuwe partij op, maar die zou maar 3,6 procent behalen. De kiesdrempel ligt op 5 procent.

De foutenmarge bij de peiling van het instituut SORA bedraagt 2 procent.

Wenen is de hoofdstad van Oostenrijk maar ook een van de negen deelstaten (länder) van het land. De kiezers moesten een nieuwe gemeenteraad en de burgemeesters van de 23 arrondissementen kiezen. De definitieve resultaten volgen maandag.