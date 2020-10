REACTIES. Carrasco beseft belang gemiste kansen, Lukaku wil hogere druk zien

De Rode Duivels hebben zondagavond op de derde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League met 2-1 (rust: 1-1) verloren van Engeland. Daarmee zijn ze ook de leidersplaats in de groep kwijt.

Yannick Carrasco was teleurgesteld na de wedstrijd. “Je eerste punten hier verliezen doet altijd pijn”, klonk het. “Dit was een belangrijke wedstrijd voor ons. Engeland begon goed, maar wij konden als eerste scoren. Eerst via een afgekeurde goal, daarna via een strafschop. Het was een wedstrijd die over en weer ging. Toen zij de 2-1 scoorden, haalden ze meer balbezit. We moesten vooraan meer pressen, maar zij kwamen daar goed onderuit.” Carrasco miste zelf ook twee grote kansen. “Als ik die scoor, krigjen we een andere match. In andere matchen krijg je meer kansen. Als je er dan tien krijgt en je mist er zeven, dan heb je nog steeds drie goals gemaakt. Dit was een match op details. En grote matchen win je op details.”

“Konden voor rust 0-3, 0-4 voor staan”

Romelu Lukaku was ook ontgoocheld. “We kregen veel kansen in de eerste helft, die we hadden moeten afmaken, en kregen vermijdbare doelpunten binnen. We wisten dat de Engelsen enkel kansen creëren op stilstaande fases. De manier waarop we de penalty slikken… We moeten veel voorzichtiger zijn in de zestien. De ref gaf ons een cadeautje, en hij gaf dat terug aan de Engelsen. Met deze kwaliteit, snelheid en agressiviteit in de ploeg moeten we hoger druk zetten. Als je ze achterin onder druk zet, kan je de bal hoog veroveren. Nu deden we dat te laag. Dit is een kutnederlaag.”

Lukaku speelde zelf wel een goede wedstrijd. “Ik probeerde de spelers te betrekken in het spel. We hebben te veel kansen gemist. We hadden voor de rust 0-3, 0-4 kunnen voor staan. We waren de betere ploeg in de eerste helft, maar de laatste pass kwam niet aan. In november staan we terug met de beste ploeg. Dan kunnen we alles herbekijken.”

Martinez: “Niet in controle”

Ook Roberto Martinez besefte dat dit een onnodig verlies was. “We hadden een goede attitude bij de start. De eerste helft was uitstekend. Spijtig genoeg konden we dat in de tweede helft niet verderzetten. We konden deze partij én de kansen niet afwerken. Bovendien kenden we ongeluk met een afgeweken doelpunt. Ik heb het gevoel dat we deze wedstrijd minder in controle waren. De eerste helft was zoals we willen, en normaal gezien doen we de match dan verder dood. Dat gebeurde nu niet.”

Youri Tielemans ziet gebrek aan efficiëntie

Door de afwezigheid van Dries Mertens werd Kevin De Bruyne een rijtje hoger geplaatst en zo zat er een basisplaats in voor Youri Tielemans, zondagavond in het met 2-1 verloren Nations League-duel in en tegen Engeland.

De middenvelder van Leicester City ziet twee werkpunten voor de Duivels, na de eerste nederlaag in bijna twee jaar. “We misten heel wat kansen, dus voorin zou het zeker wat efficiënter mogen. Daarnaast moeten we de wedstrijd beter controleren als we op voorsprong staan”, vatte Tielemans na afloop samen.

“In de eerste helft waren we nochtans sterk begonnen, met kansen, een strafschop en een afgekeurd doelpunt. Op uitzondering van die penaltyfase hadden we het goed onder controle. In de tweede helft proberen we meer risico in ons spel te leggen en vooruit te gaan, en zo worden we op de counter gepakt. Dat was pas hun tweede schot op doel.”