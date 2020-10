Moeder van overleden Olivier (27) reageert: “Was er een video zoals in de zaak-Chovanec, zijn dood was wereldnieuws”

Brasschaat -

Drie jaar geleden stierf Olivier Max Caramin in Australië op zijn 27ste aan de gevolgen van oververhitting. Dat gebeurde tijdens het oogsten van pompoenen in onveilige omstandigheden.

De rechter veroordeelde zijn werkgever nu tot een geldboete van 65.000 dollar (39.000 euro), te betalen aan de overheid voor het niet naleven van Workplace Health and Safety Act, de akte voor veiligheid op het werk in Queensland. “Natuurlijk is zo’n geldboete niet genoeg”, zegt zijn moeder Veerle Van Praag thuis in Brasschaat. “Was er een video geweest van Oli’s laatste uren zoals in de zaak-Chovanec, dan was zijn dood wereldnieuws geweest.”