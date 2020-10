Roemenen grootste groep nieuwe Belgen uit Europa: “Aangetrokken door de werkomstandigheden”

Roeselare -

In juli werden ruim 2.000 buitenlanders Belg, met de Roemenen als grootste groep nieuwkomers van Europese komaf. Achter dat cijfer gaat een tendens schuil die zich de voorbije vijf jaar almaar duidelijker aftekende: in Roemenië kijken velen hoopvol naar de sociale zekerheid én een sociaal netwerk in België.