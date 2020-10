Delphine van Saksen-Coburg inspireert Gentse “dochter” van Juan Carlos

De Gentse Ingrid Sartiau wil opnieuw proberen aan te tonen dat ze de onechte dochter van de Spaanse koning Juan Carlos is. Gesterkt door de zaak-Delphine Boël wil ze, zodra dat mogelijk is, weer naar Spanje om haar zaak voor te leggen.

Dat zegt ze in een interview met OKdiario. In 2015 werd een verzoek om een DNA-staal af te nemen van de koning afgewezen. Volgens Sartiau heeft ze nu nieuwe bewijzen. Nadat haar moeder is gestorven, kwam ze in het bezit van brieven die zouden aantonen dat Juan Carlos haar biologische vader is.

LEES OOK. De Vlaamse die blijft beweren dat Spaanse koning haar vader is: “Delphine geeft me moed om strijd aan te gaan” (+)