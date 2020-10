“De onzin over hormonen is gevaarlijk en moet stoppen”: Topdokter Guy T’Sjoen trekt ten strijde tegen de nonsens

Over hormonen wordt veel onzin verteld, en zelfs sommige dokters maken zich schuldig aan misbruik. Dat is het uitgangspunt van professor doctor Guy T’Sjoen, behalve transgenderdokter ook diensthoofd endocrinologie van het UZ Gent. De topdokter schreef er een boek over dat harde wetenschappelijke feiten voorgoed van fictie moet scheiden. “De pseudowetenschappelijk onzin is een groot probleem en zelfs gevaarlijk. Die moet stoppen. ”