Anderlecht-watcher Jürgen Geril over financieel slagveld bij paars-wit: “Dat Coucke stap achteruit zette, is een goeie zaak”

De fans van Anderlecht zijn het beu. Zij protesteerden zaterdag aan het stadion en willen weten hoe de club financieel zo diep kon zakken. Weer 36 miljoen euro verlies, waardoor Doku moest worden verkocht. Ze eisen het vertrek van de kleine aandeelhouders, die voorlopig niet willen meedoen met de kapitaalsverhoging. De toestand is nochtans een gedeelde verantwoordelijkheid van oud (Verschueren/Van Biesbroeck) en nieuw (Coucke). De leden van het huidige management trekken dit alleen maar recht door hun herstelplan rigoureus uit te voeren.

Stel u even voor. Vorig jaar gaf u 100.000 euro aan een aannemer om een bouwvallig huis op te knappen. Een jaar later vraagt diezelfde aannemer u om nog eens 100.000 euro te investeren, want het huis ...