Met Noa Lang trok Club Brugge een speler aan met een reputatie. De Rotterdammer weet op zijn 21ste al lang dat de buitenwereld hem niet altijd kan smaken, maar is zelfverzekerd genoeg om zich daar helemaal niks van aan te trekken. “Ik wil altijd mezelf zijn. Ik ben geen meeloper.”

Morgen speelt Noa Lang met Jong Oranje op Cyprus. Daar is het 30 graden, maar eerst traint hij in de gietende regen op een zompige grasmat van de KNVB Campus in de bossen van Zeist. “Wel leuk voor een ...