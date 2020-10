Al 26 dossiers voor schade door wolf

Bij het Agentschap Natuur en Bos zijn dit jaar al 26 dossiers ingediend voor schade door een wolf. Voor heel 2019 waren er dat maar 16.

Zondag werden in Limburg nog drie schapen doodgebeten, wellicht ook door een wolf. Elf van de schadegevallen gebeurden in de provincie Antwerpen, de andere vijftien in Limburg. “Een kanttekening: de schadedossiers zijn niet alle bekende schadegevallen. Niet alle schadelijders vragen een schadevergoeding aan”, zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel.

Vooral de twee laatste maanden steeg het aantal aanvallen in Limburg. “De wolven zijn intussen met meer. Naast Noëlla en August moeten ook de welpen eten. En er gaan wolven blijven komen”, zegt Joachim Mergeay, wetenschapper bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. “We kunnen niet genoeg benadrukken dat de schapenboeren hun kuddes moeten beschermen. Ook alpaca’s, damherten enzovoort die onbeschermd in een weide staan, zijn makkelijke happen.” Het INBO gaat in de lente samen met Franse partners nieuwe manieren testen om wolven bij de schapen weg te houden.

