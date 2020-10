Antwerp-aanwinst Jordan Lukaku test positief op corona, ook drie ploegmaats besmet

Antwerp heeft het coronavirus lang kunnen ontlopen, maar afgelopen weekend hebben vier spelers positief getest.

Het gaat om Jordan Lukaku (26), Aboulaye Seck (28), Alexis de Sart (23) en Sander Coopman (25). Kersvers topaanwinst Lukaku tekende maandag zijn contract en keerde nadien nog voor een paar dagen terug naar Italië om zijn spullen op te pikken. Hij zou zich nu klaarstomen voor zijn debuut, maar dat zal nog niet voor deze week zijn. Hij moet zeven dagen in quarantaine en mist dus al zeker de match van zondag op Zulte Waregem, net als Seck – een certitude achterin. De Sart en Coopman revalideren nog van blessures.

Vorige donderdag testte ook al een medewerker positief. In de spelersgroep werden toen geen besmettingen vastgesteld, maar voor de zekerheid werd de groepstraining daags nadien afgelast. Helaas: de nieuwe testen brachten dus aan het licht dat ook vier spelers positief zijn, net als een aantal mensen uit de sportieve omkadering. Volgens de club stelt iedereen het gelukkig “goed”. De A-kern blijft ook verder trainen, maar dan in twee aparte bubbels van maximaal vijftien spelers. De club wil geen enkel risico nemen, met de drukke en belangrijke weken die eraan komen – volgende week speelt Antwerp Europees op Ludogorets. De Bosuil gaat ook wel even in lockdown. Alleen de fanshop blijft open en ook de bouwwerken aan Tribune 4 gaan door.