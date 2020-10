“Ik kan niet ademen. Sorry dat ik niet meer voor jullie kan zorgen”: Vietnamese migranten belden nog naar familieleden terwijl ze stikten in vrachtwagen

De Vietnamese migranten die in oktober vorig jaar stierven in een koelwagen, deden kort voor hun dood nog wanhopige pogingen om hun familie te bereiken. Dat is gebleken op het proces in Engeland, waar de verantwoordelijken van de smokkel berecht worden. Terwijl ze aan het stikken waren, namen de slachtoffers via sms afscheid van hun naasten. “Ik kan niet ademen. Sorry dat ik niet voor je kan zorgen”, schreef een van hen. Het bericht is nooit aangekomen. Er was geen bereik in de koelwagen.