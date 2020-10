Rode Duivels kunnen woensdag in IJsland eerste plek op wereldranking kwijtraken

Het was al twee jaar geleden dat de Rode Duivels nog eens verloren hadden, en al drieëneenhalf jaar geleden dat ze nog eens twee matchen na elkaar niet hadden kunnen winnen. Maar het gelijkspel tegen Ivoorkust (1-1) en de nederlaag tegen Engeland (2-1) zullen zich wel laten voelen op de wereldranking, waar de Rode Duivels tot dusver trotse nummer één zijn. Als de Belgen woensdag in IJsland verliezen en nummer twee Frankrijk in Kroatië wint, is ons land de eerste plek kwijt.