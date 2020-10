President Rachmon zoals verwacht herverkozen met monsterscore in Tadzjikistan

In het Centraal-Aziatische Tadzjikistan is president Emomali Rachmon herverkozen met meer dan 90 procent van de stemmen. Dat blijkt volgens de kiescommissie van het land uit de voorlopige resultaten van de verkiezingen.

De stembusgang van zondag gold als eerder ceremonieel, want het stond nagenoeg vast dat het autoritaire staatshoofd de overwinning in de wacht zou slepen.

Tadzjikistan werd in 1991 onafhankelijk na de instorting van de Sovjet-Unie en een jaar later greep de intussen 68-jarige Rachmon de macht in het bergachtige land van ruim 9 miljoen inwoners. De president mag zich nu opmaken voor een nieuw mandaat van zeven jaar en zou zo de langst regerende leider in de vroegere Sovjet-ruimte worden.

Rachmon nam het op tegen vier andere kandidaten, maar die worden beschouwd als opposanten voor de vorm. Tadzjikistan heeft nog nooit verkiezingen georganiseerd die door westerse waarnemers als eerlijk werden bestempeld. In een recent rapport laakte Human Rights Watch nog de verslechtering van de mensenrechten in het land. De autoriteiten deinzen er niet voor terug om opposanten, journalisten en anderen die er afwijkende meningen op nahouden voor jaren achter de tralies te zetten, aldus de ngo.