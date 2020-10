Nog een domper voor de Rode Duivels? Kevin De Bruyne twijfelachtig tegen IJsland: “Ik voelde iets en wilde niets riskeren”

Kevin De Bruyne is hoogst twijfelachtig voor de wedstrijd van woensdag in IJsland. Als hij niet speelt is hij de zesde basisspeler die moet afhaken. Dat terwijl de Rode Duivels hem nodig hebben na de 2-1 nederlaag in Engeland die hen naar een tweede plaats doen tuimelen in de Nations League.

Na 72 minuten gaf De Bruyne, niet goed in de wedstrijd, een teken naar de bank. Hij zorgde nog voor een geniaal pasje naar Carrasco en die miste de 2-2. Daarna ging de aanvoerder naar de kant. Zijn gebarentaal verraadde: “Ik voelde iets en wil niet riskeren dat het een scheurtje wordt”. Een contractuur of een verrekking? Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Op basis daarvan zal beslist worden of De Bruyne morgen dinsdag vanuit Engeland mee naar IJsland reist of hij gewoon terugkeert naar Manchester City.

Dat De Bruyne geen risico’s wilde nemen, is niet verwonderlijk. Hij heeft een druk programma met zijn club voor de boeg. Bovendien klaagde hij zaterdag nog over het grote aantal wedstrijden dat spelers van zijn niveau moeten spelen.

“Ik maak me soms zorgen”, zei de 29-jarige Speler van het Jaar in Engeland. “Als ik naar mijn persoonlijke situatie kijk: ik had maar acht of negen dagen vakantie. Ik kon niet weg omwille van de zwangerschap van mijn vrouw. Dat betekent dat ik straks twee jaar zonder een break achter de rug zal hebben. Dat is zwaar. Ook mentaal. Je moet soms eens kunnen afschakelen. Ook je lichaam moet kunnen genezen. Maar niemand luistert naar spelers. Ik zie dat er veel blessures zijn.” Eerder zei hij ook al in dat verband: “It’s all about the money, het gaat alleen maar om geld”.

Nu hoort De Bruyne dus ook bij de geblesseerden, net als de andere Rode Duivels Thorgan en Eden Hazard, Thibaut Courtois en Jan Vertonghen. Dries Mertens zit dan weer in quarantaine na de coronagolf bij Napoli en haalt mogelijk IJsland niet.