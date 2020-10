Zes Vlaamse en Brusselse gevangenissen halen minimale dienstverlening niet tijdens 48 urenstaking

De impact van de 48 urenstaking in de gevangenissen, waartoe christelijke vakbond ACV had opgeroepen, is het grootst in de gevangenis van Dendermonde en Sint-Gillis. Dat is maandag vernomen bij het gevangeniswezen. In zes Vlaamse en Brusselse gevangenissen haalt het aantal aanwezige personeelsleden het streefcijfer voor de minimale dienstverlening niet.

Een week geleden hield de socialistische vakbond al een 48 urenstaking, uit protest tegen de versoepelde regeling rond het bezoek zonder toezicht. Nu is het de beurt aan de christelijke vakbond. ACV Openbare Diensten is van mening dat er niet genoeg controle is op COVID-19 bij gedetineerden die terugkeren van een verblijf buiten de gevangenis. Zij vragen dan ook massalere en frequentere tests om korter op de bal te kunnen spelen.

Het gevangeniswezen meldt dat de minimale dienstverlening in zes Vlaamse gevangenissen niet gehaald wordt. Het streefcijfer wordt niet gehaald in Brugge (92 procent van het nodige personeel aanwezig), Dendermonde (63 procent), Gent (73 procent), Leuven Centraal (93 procent), Mechelen (68 procent) en Sint-Gillis (40 procent). In de gevangenissen van Brugge, Gent, Sint-Gillis, Vorst en Berkendael is politie aanwezig.

ACV-vakbondsman Alain Blancke benadrukt dat de staking goed opgevolgd wordt. Blancke vreest voor een escalatie van het probleem als er niet snel oplossingen komen. “De coronacijfers gaan de dramatische weg op. Daarom vragen wij en hopen we op een oplossing op korte termijn en een deftig uitgewerkt plan om corona het hoofd te bieden op langere termijn in de gevangenissen. Het gaat om de gezondheid en welzijn van zowel personeel en de gedetineerden.”

Maandagnamiddag is er overleg gepland tussen de vakbonden, het gevangeniswezen en het kabinet Justitie. “Er zal aan de bonden een plan worden voorgelegd om op de best mogelijke manier met de positieve gevallen om te gaan”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen nog.

Als het overleg niets oplevert, dreigt al een volgende staking. De socialistische vakbond ACOD heeft een aanzegging lopen voor een 48 urenstaking vanaf zondag 18 oktober om 22.00 uur.