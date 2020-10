De winter nadert en dat betekent naar goede gewoonte overal kerstmarkten en ijspistes. Of zal dat dit jaar anders zijn, door het coronavirus? Alle gemeenten breken er zich momenteel het hoofd over. Wij deden een belronde om te kijken hoe de situatie er nu uitziet.

Brussel

In Brussel is Winterpret/Plaisir d’Hiver elk jaar een van dé publiekstrekkers. Vijf weken lang staan de centrumstraten en -pleinen vol met drank- en eetkraampjes. De Brusselse kerstmarkt is elke ...