Steven Van Gucht: “Mogelijk 10.000 besmettingen per dag tegen het einde van de week”

Als de stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen zich blijft doorzetten, rondt België eind deze week de kaap van tienduizend nieuwe besmettingen per dag. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

“Alle indicatoren blijven onrustwekkend stijgen”, waarschuwt Van Gucht. Tussen 2 en 8 oktober werden in België gemiddeld 4.153,7 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, een stijging met 89 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Vorige dinsdag alleen werden er 6.505 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een nieuw record, nadat er maandag al ruim 4.600 besmettingen waren vastgesteld. Sinds het begin van de epidemie zijn in ons land 162.258 mensen besmet geraakt (5.327 meer dan gisteren) met het virus.

“Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt nu om de 8 dagen”, aldus Van Gucht. “Als die toename aanhoudt, kan België de kaap van 10.000 besmettingen per dag tegen het einde van de week al ronden. De stijging zet zich door bij alle leeftijden: de twintigers blijven de kroon spannen, maar we zien terug een verschuiving naar oudere leeftijdsgroepen.”

Het virus blijft volgens Van Gucht ook aan kracht winnen in alle provincies. “In alle Waalse provincies zien we minstens een verdubbeling van de cijfers, maar ook in Vlaanderen gaat het de verkeerde kant uit. We zien nu al een verdubbeling in Limburg, en ook een forse toename in de stad Antwerpen. Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het voornaamste brandpunt, met 817 nieuwe gevallen per dag in de afgelopen week.”

Intensieve zorgen

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft in stijgende lijn gaan. Tussen 5 en 11 oktober werden elke dag gemiddeld 125,6 mensen opgenomen, een stijging met 62,5 procent tegenover de voorgaande periode. Er liggen momenteel 1.329 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (72 meer dan gisteren). “Om de tien dagen zien we op dat vlak een verdubbeling”, aldus Van Gucht.

Er bevinden zich momenteel ook 243 patiënten met Covid-19 op intensieve zorgen, of zo’n dertien procent van de capaciteit. “Maar in Brussel, Antwerpen en Luik gaat het her en der al tot 50 procent van de totale capaciteit”, aldus Van Gucht. “Die bezetting verdubbelt nu elke 18 dagen, maar aan de huidige trend zullen we tegen het einde van deze maand 500 patiënten op intensieve zorgen hebben. In november kan dat doorschieten naar 1.000 patiënten, dat is niet ver van de piek tijdens de eerste golf. We beschikken in België over maximaal 2.000 bedden.”

Overlijdens

Tussen 2 en 8 oktober overleden ook gemiddeld 16,1 mensen per dag aan de gevolgen van een besmetting. Dat zijn er dagelijks 6,7 meer dan de week voordien. Intussen zijn al 10.191 mensen gestorven aan Covid-19 sinds het begin van de epidemie (16 meer dan gisteren).

“Het is ons aller verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus te vertragen”, aldus Van Gucht. “Dat is mogelijk: de overheid heeft al maatregelen genomen, en zal indien noodzakelijk nog bijkomende maatregelen nemen. Maar we mogen niet vergeten dat wij ook zelf impact kunnen hebben, door onze dichte contacten te beperken. Dat heeft de grootste impact op de curve, en kan het verschil betekenen tussen een hoge piek en een afgeplatte curve.”