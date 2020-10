Brussel / Koekelberg - Bij een schietpartij zaterdagavond in de Albert Dilliestraat in Koekelberg is een man gewond geraakt. Dat meldt het Brusselse parket.

Het slachtoffer liep verschillende schotwonden op, maar verkeert niet in levensgevaar. Volgens het parket is er sprake van twee verdachten, die vooralsnog spoorloos zijn. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend voor moordpoging, klinkt het.