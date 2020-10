Marc Van Ranst: “Met deze cijfers wordt een nieuwe lockdown vermijden moeilijk”

Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) wordt het moeilijk om een nieuwe lockdown te vermijden als het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus de huidige trends blijven volgen. Dat heeft hij maandagochtend gezegd op radiozender Q-Music.

“Ik heb een déjà vu, want we hebben dit al eens meegemaakt”, zegt Van Ranst over de snel stijgende cijfers in het hele land. “Er wordt nu natuurlijk veel meer getest dan tijdens de eerste piek in april, dus moeten we om te vergelijken vooral rekening houden met het aantal hospitalisaties en overlijdens. Maar ook dan blijft de conclusie zorgwekkend: we gaan nu naar 7.000 nieuwe besmettingen per dag.”

Iedereen wil een nieuwe lockdown vermijden, maar Van Ranst betwijfelt of dat met de huidige trends nog wel kan. “Op deze manier wordt het moeilijk om de winter door te komen zonder extra maatregelen. Alles hangt volledig van ons af: wij moeten de maatregelen nu goed opvolgen. Als bijvoorbeeld aan werkgevers gevraagd wordt om telewerk op te leggen, moeten we dat misschien strenger gaan opvolgen. Want er gebeurt nog te veel werk op kantoor dat ook thuis kan gebeuren.”

“Waarom we opnieuw in deze benarde situatie zitten? Omdat een aantal mensen niet begrijpt dat de toestand ernstig is”, aldus Van Ranst. “Sommige mensen beweren dat het allemaal niet waar is. Er zijn spijtig genoeg te veel mensen die het beu zijn en ‘foert’ zeggen. Maar dat hoort niet: het is nu het moment om de maatregelen goed op te volgen. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën. We moeten ons allemaal afvragen of we de maatregelen wel goed opvolgen.”