Dokter Geert Meyfroidt: “Zal niet lang meer duren voor alle ziekenhuizen moeten opschalen”

Volgens Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, zal het niet lang meer duren vooraleer elk ziekenhuis in België moet opschalen naar fase 1A. Daardoor zal ook bepaalde niet-dringende hulp moeten worden uitgesteld. “Het wordt een zware herfst, er zullen steeds meer bedden moeten worden voorbehouden voor coronapatiënten”, klinkt het maandag.

Op landelijk niveau zitten de ziekenhuizen op dit moment nog in fase 0, wat wil zeggen dat 15 procent van de bedden op intensive care voorbehouden wordt voor COVID-19-patiënten. Lokaal zijn er wel al een aantal ziekenhuizen die hebben moeten opschalen naar fase 1A, waarbij een kwart van de bedden wordt gereseveerd voor de behandeling van coronapatiënten. Fase 1A houdt ook in dat coronapatiënten over verschillende ziekenhuizen gespreid kunnen worden om zwaar getroffen ziekenhuizen te verlichten.

Volgens Geert Meyfroidt zullen de ziekenhuizen in ons land echter allemaal snel moeten schakelen naar fase 1A. “Als we kijken naar de evolutie van de besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames, kan dat niet anders”, klinkt het. “En dat zal ook grote gevolgen hebben voor niet-dringende hulp. Als je één bed op vier moet vrijhouden voor coronapatiënten, dan heeft dat een enorme impact op het geplande programma van een ziekenhuis. Dus ook dan zal bepaalde niet-dringende zorg al moeten worden uitgesteld.”

De intensivist benadrukt wel dat de ziekenhuizen beter voorbereid zijn dan in maart, maar dat het hoe dan ook een moeilijker periode wordt. “We hebben uiteraard lessen getrokken uit de eerste piek en slaan nu veel vroeger alarm”, aldus Meyfroidt. “Maar het staat vast dat we voor een zeer zware herfst staan. De cijfers zullen sowieso nog zeker een week verder blijven stijgen, pas dan gaan we kunnen zien hoe goed de nieuwe maatregelen worden opgevolgd.”

