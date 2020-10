West-Vlaamse gouverneur wil dragen fietshelm verplichten, maar niet iedereen is het daarmee eens

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil dat het dragen van een fietshelm verplicht wordt nadat er in de provincie zeven dodelijke fietsslachtoffers waren gevallen op korte tijd. Maar op Twitter keert zijn pleidooi als een boemerang terug in het gezicht.

Carl Decaluwé startte eerder dit jaar al een onderzoek naar de verkeersveiligheid in de provincie West-Vlaanderen. Daaruit bleek dat er nogal wat werk aan de winkel was, maar opvallend genoeg waren er amper tot geen verbanden tussen een slechte weginfrastructuur en fietsongelukken. Wel een constante: slachtoffers droegen nooit een fietshelm.

Nu er de afgelopen weken maar liefst zeven fietsdoden vielen, onder meer in Zwevegem overleed een 12-jarig meisje, wil de gouverneur actie ondernemen. Hij wil het dragen van een fietshelm verplichten. “Zeker voor gebruikers van een elektrische fiets lijkt me dat essentieel”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Ook het dragen van fluorescerende kledij moet meer aangemoedigd worden.” Decaluwé wil daarom dat er op federaal niveau ingegrepen wordt.

(themabeeld) Foto: Clemens Rikken/Hollandse Hoogte

Op Twitter is niet iedereen het eens met de gouverneur. Zo reageert iemand dat een fietshelm niet zal helpen wanneer een vrachtwagen een fietser verplettert. Volgens een andere Twitteraar moeten er wel degelijk betere fietspaden en wegen komen, zodat er geen verwarring kan ontstaan over wie waar moet rijden. “Pak de bron van gevaar aan, niet de slachtoffers”, klinkt het. Dat de gouverneur op de foto staat met een schijnbaar te kleine fietshelm, en in kostuum, zet ook kwaad bloed. “Als je dan toch de fietshelm verplicht, misschien ook verplichten om hem onder je kin te sluiten”, schrijft een Twitteraar.

Ook bij de Fietsersbond zijn ze het niet volledig eens met het pleidooi tot verplichting van de fietshelm. “Die helpt vooral bij een val aan lage snelheid”, klinkt het. “We moedigen het dragen ervan zeker aan, maar een fietser die wordt opgeschept door een wagen, heeft nog steeds weinig bescherming.”