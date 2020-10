Overnemer van 123 Blokker-winkels zoekt bescherming tegen schuldeisers

Winkelketen Mega World, die eerder dit jaar de 123 Belgische Blokkerwinkels overnam waar 670 mensen werken, zoekt nu bescherming tegen zijn schuldeisers. De nieuwe eigenaar Dirk Bron heeft aan de ondernemingsraad laten weten dat hij de WCO-procedure gaat aanvragen bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen. Dat bevestigen verschillende vakbondsbronnen maandagmiddag.

De aanvraag voor de WCO-procedure zou dinsdagochtend worden ingediend. De bedoeling is om bescherming tegen de schuldeisers te krijgen, maar om welke schulden het gaat en hoe groot de put is, blijft onduidelijk. De krant De Standaard berichtte maandag over achterstallige huurgelden -die intussen zouden zijn afgelost- maar ook over BTW-schulden, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Vraag is of de rechter de aanvraag van Mega World zal goedkeuren. “Bron liet ons al verstaan dat als zijn aanvraag wordt geweigerd, hij beroep zal aantekenen”, aldus BBTK-afgevaardigde Inge De Beul. Op de vraag van de vakbonden hoe het nu zit met de toekomst van de winkelketen, zou de Nederlander laten verstaan hebben “dat hij alle winkels wil openhouden”.

Bij de vakbonden kwam de aankondiging over de WCO-aanvraag niet helemaal als een verrassing. De voorbije maanden werden al heel wat vragen gesteld bij de overname door de Nederlandse zakenman Dirk Bron. Die heeft een kwalijke reputatie in zijn thuisland en moet er zelfs terechtstaan voor fraude. Ook dringen de Belgische vakbonden al lang aan op duidelijkheid over het businessplan. “Maar die is er nog altijd niet”, zegt De Beul.

Volgens haar collega Marc Jacobs van ACV Puls reageren de vakbonden voorlopig afwachtend. “We zullen zien met welk dossier hij morgen naar de rechtbank trekt”, klinkt het. In afwachting heeft het ACV aan de winkelverantwoordelijken opgeroepen om voorlopig geen geld over te maken aan de moedermaatschappij. “Het storten moest normaal vandaag gebeuren, maar als alternatieve actie hebben we opgeroepen om dat voorlopig niet te doen.”

Jacobs heeft nog geen weet van spontane stakingsacties maandag, “maar gezien de situatie zullen we die wel steunen”.