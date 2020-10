Onderzoeksrechter mag aanblijven in zaak-Chovanec

Omdat ze alle vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek kwijt waren, hadden de burgerlijke partijen in de zaak-Chovanec een controle van dat onderzoek gevraagd. De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep in Bergen heeft daarop beslist dat de onderzoeksrechter mag aanblijven.

Jozef Chovanec (39) overleed in februari 2018 in Charleroi, nadat de Slovaakse man er in de cel hardhandig was aangepakt door agenten van de luchtvaartpolitie. De beelden van de interventie, die deze zomer in de media verschenen, leidden tot grote publieke verontwaardiging.

Nog voor het uitlekken van de beelden, hadden de burgerlijke partijen in de zaak een controle van het onderzoek gevraagd. Ze hadden aan de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep in Bergen ook gevraagd dat een raadsheer het onderzoek in handen zou nemen, omdat ze alle vertrouwen in de onderzoeksrechter kwijt waren.

Maandag heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep in Bergen beslist dat het onderzoek in handen blijft van de huidige onderzoeksrechter. Dat vernam De Standaard bij het hof van beroep in Bergen. Over de verdere inhoud van het arrest raakte nog niets bekend.

De onderzoeksrechter van Charleroi had zijn onderzoek afgerond zonder iemand te beschuldigen. Volgens de familie van het slachtoffer werden er verschillende fouten gemaakt tijdens de arrestatie van Jozef Chovanec en bij de tussenkomst in de cel.

Na het uitlekken van de beelden had de onderzoeksrechter wel al ingestemd met een reconstructie. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bevestigd dat die er moet komen. De volgende stap in het onderzoek zal zo’n wedersamenstelling op de luchthaven zijn.